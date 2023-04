Millet İttifakı'nın İzmir Mitingi... Yavaş'tan Bozdağ'a Yanıt: 'Şampanya Deyince Aklıma Bir Fotoğraf Geliyor, Uçakta Bir Bakan, Şampanyayı Çekip...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı İzmir mitinginde; “'Yarın seçimi kazandığı an ‘şampanya içerek kutlayanları mı seçeceksiniz, yoksa alnı secdeye değenleri mi?' diyor. Şampanyayla kutlayanlar deyince aklıma, uçakta bir tane fotoğraf var bir tane bakan şampanyayı çekmiş çekmiş sızmış. Evet, iktidarın Bakanı... Ona tek bir kelime söz ettiğini duydunuz mu? Çok dindar geçiniyor da bizleri bir şey zannediyor herhalde ya. Her Cuma akşamı 'Google da ayet bulup sallıyoruz' diyen var ya, ona tek kelime ettiğini duydunuz mu? Ayrıca büyükelçi yaptılar. Yine bir yöneticileri kendi partisinden birisi uygunsuz bir olaya karıştığını zaman ne dedi, 'Bizim insanımız günah işleme özgürlüğü var.' Bunlara her şey helal başkasına haram, bunlara helal... Buna da ağzını açmadı. Ben Sayın Bakan’a şunu söylüyorum, ‘Siz ilk iktidara geldiğiniz zaman 'Bir lokma, bir hırka' diye geldiniz. 21 yıl sonra durumunuz nasıl? Servetiniz nasıl? Hepsine soruyorum. Onları bilmem ama halkın fakirleştiği kesin” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı İzmir mitinginde; "'Yarın seçimi kazandığı an 'şampanya içerek kutlayanları mı seçeceksiniz, yoksa alnı secdeye değenleri mi?' diyor. Şampanyayla kutlayanlar deyince aklıma, uçakta bir tane fotoğraf var bir tane bakan şampanyayı çekmiş çekmiş sızmış. Evet, iktidarın Bakanı... Ona tek bir kelime söz ettiğini duydunuz mu? Çok dindar geçiniyor da bizleri bir şey zannediyor herhalde ya. Her Cuma akşamı 'Google da ayet bulup sallıyoruz' diyen var ya, ona tek kelime ettiğini duydunuz mu? Ayrıca büyükelçi yaptılar. Yine bir yöneticileri kendi partisinden birisi uygunsuz bir olaya karıştığını zaman ne dedi, 'Bizim insanımız günah işleme özgürlüğü var.' Bunlara her şey helal başkasına haram, bunlara helal... Buna da ağzını açmadı. Ben Sayın Bakan'a şunu söylüyorum, 'Siz ilk iktidara geldiğiniz zaman 'Bir lokma, bir hırka' diye geldiniz. 21 yıl sonra durumunuz nasıl? Servetiniz nasıl? Hepsine soruyorum. Onları bilmem ama halkın fakirleştiği kesin" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin Genel Başkanları ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla bugün İzmir'de miting düzenledi. Mitingde, Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı.

"BU MİLLETİN İRADESİ SANDIĞA YANSIYACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sahneye eşi Nursen Yavaş ile birlikte çıktı. Yavaş, şunları söyledi:

Sevgili İzmirliler biz artık alıştık, normal seçimi unuttuk. Siyasi partilerin birbiriyle fikirde yarıştığı dönem bitti artık. Seçime gidiyoruz, sürekli üstümüze bir şeyler sallamaya başlıyorlar. Yaptıklarını, yapacaklarını anlatmaktan öte artık deniz bittiği için her şeyi tükettikleri için 21 yıl sonunda artık söyleyecekleri söz kalmadığı için sürekli olarak bir şeylerle suçluyorlar. Biz bu nefret dilini yok edeceğiz. Kötü sözlülüğü, kötülüğü yok edeceğiz. Türkiye'yi normal siyasetle buluşturacağız. 'Yuh' çekip de nefesinizi dahi harcamayın. Diyorlar ki, 'Biz kaybedersek darbe olur'. Be kardeşim, biz sizi kaybettirmek için buraya geldik. Bundan daha doğal ne var Allah aşkına... Evet, başaramadınız, bitirdiniz, kaybedin diye seçime girdik. Bunun için Meclis'te karar aldınız. 'Seçime girebilirsiniz ama kazanamazsınız' diyor kazanmak yasak. Hayır, demokrasi yerini bulacak. Bu milletin iradesi sandığa yansıyacak ve çıktığı şekilde kabulleneceksiniz.

"RANTTAN KOPMAK İSTEMİYORLAR"

Tehditvari konuşmaları bu millet dinlemiyor. Peki niye beni tehdit ediyorlar? Onu da söyleyeyim. Örneğini Ankara'da gördük. 25 yıllık rant iktidarını bırakmamak için çocuklarının televizyonları futbol takımıyla oynasın diye. Etrafındaki bir sürü insana rant vermek için bu ranttan kopmak istemediler bunun için de sürekli iftiralar attılar. 'Bunlar yönetemez, küçük bir ilçenin başkanı' dediler. Belediyenin 5 milyar borcunu ödedik, bir sürü ödül aldık. Tıkır tıkır işlerimiz devam ediyor ama en önemlisi 'Uluslararası Şeffaflık' ödülünü de aldık. Artık ihaleler canlı yayınlanıyor, belediyede yolsuzluk dönemi bitti. Büyük kırımlar oluyor, yarıştırılıyor müteahhitler oralardan elde ettiğimiz, halktan aldığımız para tümüyle kendilerine dönüyor. 'Yardımları kesecek' dediler, yüz misli daha insani bir şekilde yardımlarımız devam ediyor. 'İşten adamları çıkaracak' dediler, işten adamları çıkartmadık. 'Bunlar seçilirse ilk ay maaşları ödeyemez' dediler. Baktılar ki anketler kötü, şimdi yapılanları da onlara bağlayın. Şimdi yapılan konuşmalar anketlerin üzerine yapılan konuşmalar... Anketleri gördükçe bu şekilde saçmalamaya devam ediyorlar. Ankara'da dediler ki, 'PKK'lılar sayaç okuyacak' Cumhuriyetin Başkent'inde PKK'lıların ne işi var. Söyleyecek sözünüz mü kalmadı? Seçildik, 'TC' tabelasını çözüm zamanında söktükleri yere taktık. Baktılar bu tutmadı, İstanbul seçiminde de aynılarını söylemeye başladılar. 'Devletin bekası gider, İstanbul düşerse, Kudüs düşer, Mekke düşer' seçimi iptal ettiler. İstanbul'u Sayın İmamoğlu 805 bin oyla kazandı, gerekli dersi verdi. Çok daha iyi oldu.

"BIRAKMAK İSTEMİYORLAR ÇAKARLI ARABALARINI"

Bırakmak istemiyorlar çakarlı arabalarını, villalarını, 3-5 maaşı, likayatsızlığı, torpili bırakmak istemiyorlar. Bu düzen onların işine geliyor. 'Yarın seçimi kazandığı an şampanya içerek kutlayanları mı seçeceksiniz, yoksa alnı secdeye değenleri mi?' diyor. Biz seçimi kazandığımız akşam, otobüsün üzerinde şunu söyledik, 'Ankara halkı bizi seçti. Asla zafer kazanmış saymıyoruz, bize oy vermeyenler düşmanımız değil' deyip başladık. Sabah gittik, Hacı Bayram Camii'nde şükür namazımızı kıldık. 'Bismillah' dedik başladık. Siz bizi ne sanıyorsunuz?

"BİR LOKMA, BİR HIRKA' DİYE GELDİNİZ. 21 YIL SONRA DURUMUNUZ NASIL?"

Şampanyayla kutlayanlar deyince aklıma, uçakta bir tane fotoğraf var bir tane bakan şampanyayı çekmiş çekmiş sızmış. Evet, iktidarın Bakanı... Ona tek bir kelime söz ettiğini duydunuz mu? Çok dindar geçiniyor da bizleri bir şey bilmiyor zannediyor herhalde. Her cuma akşamı 'Google da ayet bulup sallıyoruz' diyen var ya, ona tek kelime ettiğini duydunuz mu? Ayrıca büyükelçi yaptılar. Kendi partisinden birisi uygunsuz bir olaya karıştığını zaman ne dedi, 'Bizim insanımız günah işleme özgürlüğü var.' Bunlara her şey helal başkasına haram, bunlara helal... Buna da ağzını açmadı. Siz ilk iktidara geldiğiniz zaman 'Bir lokma, bir hırka' diye geldiniz. 21 yıl sonra durumunuz nasıl? Servetiniz nasıl? Hepsine soruyorum. Onları bilmem ama halkın fakirleştiği kesin...

"BU ÜLKEDE TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA SUÇLANACAK SON KİŞİ SAYIN KILIÇDAROĞLU'DUR"

İnsanlar, ev sahibiyle insanlar boğuşuyor, öğrenciler nasıl okuyacağını düşünüyor. Ülke mülteci deposu olmuş. Sınırlar delik deşik olmuş, 'Siz teröristsiniz'. Üstten, kibirli konuşuyorlar. 'Bu adamlara devlet mi teslim edilir?' devlet mi teslim edilir dediklerinin içerisinde Sayın Genel Başkanımız en az 27,5 yıl kamu hizmetinde çalışmış, devleti biliyor. Kaç yıldır da siyaset yapıyor. 'Bu devlet teslim edilir mi' diyenlerin içerisinde kendilerinin seçtiği 21 yıl bu devleti, Cumhuriyet'imize başbakanlık yapmış insan var. 5,5 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmış, Sayın Babacan 13,5 yıl hem dış işleri hem başbakan yardımcılığı hem de bakanlık yapmış. Şimdi peki ne yapıyorlar? Ekonomi bozulmuş çaresiz kalmışlar. Hangi bakanı geri getirelim diye uğraşıyorlar. Her gün Merkez Bankası değişiyor. Her ay Hazine Bakan'ı değişiyor. O bitiyor, ona da çare bulamayınca bu sefer terörizmle suçlanıyoruz. Bu ülkede teröristlerle iş birliği konusunda suçlanacak son kişi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. PKK ona Karadeniz'de suikast yapmıştır. Bütün söylenenler 2 bin 400 maddelik mutabakat metninde yazılıdır. Onun haricinde yazılan her şey yalandır.

"BU ÜLKEYİ SIFIR TERÖRLE ALDILAR, SIFIR TERÖRLE HERKESİ TERÖRİST İLAN EDİYORLAR"

Çözüm sürecinde 'Siz yanlış yapıyorsunuz, bunu Meclis'e getiren' diyenlere, 'Siz kandan besleniyorsunuz' diyerek bildiklerini yapıyorlardı. Ağızlarını açtırmıyorlardı terör devam ederken... Bu ülkeyi sıfır terörle aldılar. Şimdi getirdikleri hal bu. Sıfır terörle herkesi terörist ilan ediyorlar. Şimdi peki vatanseverler. Bunlar mevsimlik vatansever. Eğer bugün çıkıp tekrar eskiye dönüyoruz derse tekrar bu sefer kendilerine yanlış yapıyorsun, şurayı yanlış diyen herkesi teröristlikle suçlarlar. Söyleyecek sözü olmayanların, söyleyecekleri bu.

"BU ÜLKEDE ARTIK SİYASETEN NORMALLEŞMENİN ZAMANI GELDİ"

Bu ülkede artık siyaseten normalleşmenin zamanı geldi. 85 milyon insanı, vatandaşı kabul edecek. Oy versin vermesin, herkesi aynı muamele edecek. Ankara'da seçildik, rozetimizi çıkardık, herkese eşit muamele ediyoruz. Bize oy vermeyenlere 'Hain' demiyoruz, hizmet götürmemezlik yapmıyoruz. O bize zaten yakışmıyor. Bu nedenle, altı lider farklı fikirlerde olmasına rağmen geldiler uzlaştılar. İnşallah o yolda devam edecekler. İçlerinde ekonomik konusunda çok yetkin isimler var. Ülkemizin dertlerine çare bulacağız.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI'NI İLK TURDA SEÇECEĞİZ, KIZILAY'DA KARŞILAYACAĞIZ"

Benim bildiğim, iyi bir Müslüman'ın ağzından bal damlar. Kimseye hakaret etmez. Kimseye iftira atmaz. Başkası hakkında sırf bir şey kazanacağım diye yalan söylemez. Sayın Genel Başkanımızın bugüne kadar Cumhur İttifakı'ndakilere veya oraya oy verecek isimlere karşı tek kelime kötü söz söylediğini duymadım. İnşallah, siyasetin normalleştiği, tatlı dil, merhamet, vicdan kelimelerinin ön plana çıktığı aç ve açıkta kimsenin kalmadığı, kalkınmış ilerlemiş bir Türkiye için bizler birleştik. Birleştik, birleşe birleşe kazanacağız çünkü ayrışmak istemiyoruz. Ayrışmaktan çok çektik. Bu ülkenin ayrışmaya tahammülü yok, yan yana geldik birleşeceğiz ve başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı ilk turda seçeceğiz. Sizler de geleceksiniz, Kızılay'da karşılayacağız. Çankaya'ya kadar da yürüteceğiz. O yürümeyi seviyor."