Millet İttifakı'nın İzmir İl Başkanları, Muhtarlara Seçim Günü Okullara Gitmemeleri İçin Baskı Yapıldığı İddiasını Gündeme Getirdi: Hiçbir Kaymakam...

Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin İzmir il başkanları, seçim güvenliği ve bazı kaymakamlıkların muhtarlara seçim günü okullara gitmesini engellemek için baskı yaptığı iddialarına ilişkin ortak açıklama yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Hiçbir kaymakam, hiçbir vali, anayasanın dışında bir emir veremez. Ayrıca muhtarlarımız seçilmiş kişilerdir vatandaşların oylarıyla seçilmişleridir, o yüzden bu tür baskılara maruz bırakılamaz” dedi.

KERİM UĞUR

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin İzmir il başkanları, seçim güvenliği ve bazı kaymakamlıkların muhtarlara seçim günü okullara gitmesini engellemek için baskı yaptığı iddialarına ilişkin ortak açıklama yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Hiçbir kaymakam, hiçbir vali, anayasanın dışında bir emir veremez. Ayrıca muhtarlarımız seçilmiş kişilerdir vatandaşların oylarıyla seçilmişleridir, o yüzden bu tür baskılara maruz bırakılamaz" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin İzmir il başkanları, esnaf ziyaretinin ardından Kemeraltı'nda bulunan Abacıoğlu Han'da ortak basın açıklaması yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Narlıdere Kaymakamlığı, muhtarlara telefon açtırarak pazar günü asla okullara giremeyecekleri, okullarda olamayacakları, vatandaşlarla bir araya gelemeyeceklerini, bunu yasakladıklarını söylüyorlar ve bunu yazılı olarak da göndereceklerini söylüyorlar. Bugün muhtarlarla ve muhtar dernekleri başkanlarıyla bir araya geldik. Dernek başkanlarımız da yine buna benzer baskılardan bahsediyorlar. Hiçbir kaymakam hiçbir vali anayasanın dışında bir emir veremez. Ayrıca muhtarlarımız seçilmiş kişilerdir vatandaşların oylarıyla seçilmişleridir, o yüzden bu tür baskılara maruz bırakılamaz. Her vatandaş anayasal hakkı olarak istediği yere girer istediği yerden çıkar. Seçim güvenliğini tehlikeye atmadıkları sürece okullara girerler okullardan da çıkarlar. Öncelikle valimize ve kaymakamlarımıza seslenmek istiyoruz. Valilere baskı yapmaktan vazgeçin" dedi.

"GÜNÜN SONUNDA GÜLEN MİLLETİMİZ OLACAKTIR"

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran da "Bu yaşananlar hükümetin kaybetme telaşının bir göstergesidir. Dolayısıyla hiçbir muhtarımız ve hiçbir gözlemcimiz tedirgin olmasınlar. Sandıklara gereken hassasiyeti gösterelim zaten kanunlar çerçevesinde yapılan bir seçim var önümüzde muhtarlar da görevlerini yapıyorlar. Sağlıklı bir seçim sonuçlanacaktır ve günün sonunda gülen milletimiz olacaktır" dedi.

"TERTEMİZ BİR SEÇİM İÇİN HEPİMİZ ÇABA SARF EDELİM"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ise seçimlerin şaibesiz geçmesi gerektiğini belirterek, "Sadece muhtarlar özelinde değil Türkiye genelinde hiçbir soru işaretine sebebiyet vermeyen, şaibeye yol açamayan tertemiz bir seçim istiyoruz. Türkiye'nin kaderinin oylandığı bir seçim olacak, bir nevi referandum olacak. Temiz ve düzgün bir seçim için hem seçim esnasında hem de seçim sonrasında oyların sağlıklı şekilde milletimizin iradesinin sağlıklı bir şekilde sirayet etmesi için elimizden geleni yapacağız. Buradan tüm kamu kurumlarındaki yetkililerle seslenmek istiyorum. Temiz bir seçim için, Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin kaderini belirleyen bir seçim için hep birlikte çaba sarf edelim" diye konuştu.

"FARKINDALIK YARATMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı da "Konumuz vatandaşın ve bizim gündemimiz sandık güvenliği. Bu konuda vatandaşlarımızda çok kuşku var, soru işareti var tedirginlik var. Sabah da muhtarlarımızla bir araya geldik. Okul önlerinde de muhtarlarımızla ilgili kaygılar ve sorunlar var. Vatandaşlarımız bazen seçmen kağıdını kaybetmiş olabiliyor bazen oy kullanacağı yerleri bilmiyor. Muhtarlarımız da çözüm amaçlı sandıklara gidilmesi ile ilgili çalışmalar yürütüyorlar ama bunların engellediğini gördük. Bizler de altı il başkanı olarak bu konuda idareyi uyarmak ve vatandaşlarımızda da bir farkındalık yaratmak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

FARALYALI'DAN SEÇMENLERE ÇAĞRI

Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı ise "Burada bizim diğer il başkanları ile beraber sahada yapılan çalışmalarda da görüyoruz. En büyük ümidimiz İzmir seçmeninin hissettiği değişim ihtiyacı. İzmirli seçmenlerimizden iki ricamız var. Birincisi… Rakibimize oy veren insanlar bugüne kadar sizlerin arkadaşlarınız, komşularınız. Onlara biz ulaşamazsak onlara sizler ulaşabilirsiniz, bir kişiyi ikna etsek bile kardır. İkincisi de sandık güvenliği. Bu konuyla ilgili endişeler var. Buna en güzel çözümü oy kullanma işlemi bittikten sonra oy verdiğimiz sandıklara giderek o oyların sayılmasına gönüllü olarak müşahitlik edelim. Hem içimiz rahat etsin hem de aklında başka fikirler olanlarında planları boşa çıksın" dedi.

PAMUKÇU: BÜTÜN ÇALIŞMALARIMIZ 29 MAYIS'TA YENİ BİR SABAHA UYANMAKTIR

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Egemen Pamukçu da şunları söyledi:

"Her gün bir hukuksuzlukla karşılaşıyoruz. Dün montajlı kasetler itiraf ediliyor bugün de muhtarlarımıza seçimlere gitmesinler, okullara gitmesinler diye engel konulmaya çalışıyor. Bizim bütün mücadelemiz bu hukuksuzluğu artık son bulmasıdır. Bütün çabalarımız çalışmalarımız Türkiye'nin 29 Mayıs'ta yeni bir sabaha uyanmaktır. Bugün Kemeraltı'nda İzmir'in kalbindeyiz. Vatandaşlarımıza korkmuyoruz mesajı vermek için geldik. Yan yana yürüyoruz. Pazar günü de Millet İttifakı'nın paydaşları olarak sahada olacağız. Tüm İzmirli vatandaşlarımızdan da talebimiz saat 5'ten sonra oy attığınız sandıklara giderek lütfen siz de gözlemleyin. Bu, her Türk vatandaşının anayasal hakkıdır buna hiçbir kaymakam engel olamaz. Biz hep beraber güçlüyüz. İzmir bizimle olursa daha da güçlü olacağız"