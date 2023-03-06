Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı 1 saat ertelendi
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Millet İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı saat 15.00'e ertelendi.
Millet İttifakı'nın, cumhurbaşkanı adayını belirleme toplantısı saat 15.00'e ertelendi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyareti dolayısıyla saat 14.00'te başlayacağı bildirilen toplantının, saat 15.00'e alındığı belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel