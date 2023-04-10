Millet İttifakı'nın Çorum milletvekili adayları tanıtıldı

Millet İttifakı'nın Çorum milletvekili adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher, kamuoyuna tanıtıldı.

CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, CHP Çorum İl Başkanlığı'nda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Millet İttifakı olarak Çorum'da güç birliği yaptıklarını, seçime CHP listelerinden katılma kararı aldıklarını söyledi.

Er, Millet ittifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesini için çalışacaklarını söyledi.

Toplantıda Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il başkanları da birlik ve beraberlik mesajları verdi.

CHP Çorum 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Tahtasız, 2. sıra milletvekili adayı Bekir Özsaçmacı, 3. sıra milletvekili adayı Burçin Solmaz Polat ve 4. sıra milletvekili adayı Seyit Ahmet Güher, tanıtım toplantısında, Millet İttifakı'nın başarısı için seçim gününe kadar aralıksız çalışacaklarını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, İYİ Parti kontenjanından CHP'nin 2. sıra milletvekili adayı Bekir Özsaçmacı'ya parti rozeti takıldı.