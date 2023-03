MİLLET İTTİFAKI'NIN 4 LİDERİ İSTANBUL'DA İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

MİLLET İttifakı'nı oluşturan partilen 4 lideri Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Uysal, Gelecek Partisi'nin Yenikapı'da düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin 4 lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da liderlerle birlikte salona giriş yaptı. İftar organizasyonuna Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Süryani Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan da katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan program iftar açılması ve konuşmalarla devam etti. Programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma gerçekleştirdi.

'ZOR BİR YOLU SEÇTĞİMİZİ BİLİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Altı lider bir aradayız. Demokrasi için, hak için, hukuk için, adalet için mücadele ediyoruz. Bize destek veriniz. Beraber bir yola çıktık. Bu yolumuz uzun bir yoldur. Hak yoludur, adalet, irfan, bilim, bilgi yoludur. Dolayısıyla bu yola çıkanlar ülkemizin büyümesine, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacaklardır. Zor bir yolu seçtiğimizi biliyoruz. Çünkü bozulan bütün dengelerin yeniden inşa edilmesini ve bunun için mücadele edilmesini de gayet iyi biliyoruz. ve gereğini yapacağız dedi.

'YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİYİZ'

Ramazan ayının maneviyatına vurgu yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 13. Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte çıktığımız bu yolda özetle ramazanın ruhuna uygun olarak milletimize barışı, insan onurunu, sevgiyi, muhabbeti, diğerkamlığı vadediyoruz. Hiç kimsenin dışlanmadığı din ve vicdan özgürlüğünün tam bir teminat altına alındığı her inancın saygı gördüğü her etnik kökenin, her dilin aziz kabul edildiği yeni bir dönemin habercisiyiz. Allah önümüzdeki ay gerçekleşecek olan seçimlerde bu ay idrak ettiğimiz ramazanım ruhuna uygun olarak, Ramazan Bayramından sonra mayıs ayını baharı, barışla, insan onuruyla, muhabbetle, sevgiyle, nezaketle, diğerkamlıkla karşılamayı bize nasip eylesin. Ayaklarımızı sabit kılsın İfadelerini kullandı.

'86 MİLYONUN AKLIYLA HAREKET ETTİĞİ BİR DÖNEMİ YAŞAMA TEMENNİSİ İÇERİSİNDEYİZ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Biz ülkemizin 86 milyon insanının aklıyla, yüreğiyle vicdanıyla hareket ettiği bir dönemi yaşamanın temennisi içerisindeyiz. Bu ramazan ayında ifade edelim ki; kibrin, gururun, israfın hiçbir zaman memleketimizin hiçbir kurumunda, hiçbir köşesinde olmamasını diliyoruz. Tevazuda, sorumlulukta ve adalette buluşmayı temenni ediyorum. Yalnızca bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan, bizim gibi yaşayanlarla değil bizden ne kadar farklı olursa olsun bu memleketin her insanıyla buluşmanın önemli bir karakter olduğunu düşünüyoruz dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.

