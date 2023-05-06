MİLLET İTTİFAKI'NDAN MALTEPE'DE İSTANBUL MİTİNGİ

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ BİR KİŞİYE TESLİM ETMEYECEĞİZ

KILIÇDAROĞLU: 6 LİDERİN SARAY MERAKI YOK

KILIÇDAROĞLU: SURİYELİ, AFGANLI KARDEŞLERİMİZİ ÜLKELERİNE UĞURLAYACAĞIM

AKŞENER: OYLARINIZLA BAŞBAKAN OLMAK İSTİYORUM

DAVUTOĞLU: 14 MAYIS SİYASETİN HIDIRELLEZ'İ OLACAK

UYSAL: SEÇİMLERİ İPTAL Mİ EDECEKSİNİZ?

KARAMOLLAOĞLU: BİZİM DERDİMİZ BELLİ BİR MEVKİYE GELMEK DEĞİL

İMAMOĞLU: İKTİDARI MİLLETE TESLİM EDECEKLER

İMAMOĞLU: BU İŞ İLK TURDA BİTSİN

YAVAŞ: SEÇİM Mİ YAPIYORUZ, SAVAŞA MI HAZIRLANIYORUZ BELLİ DEĞİL

Sahneye eşi Nursen Yavaş'la çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Seçime gidiyoruz fakat nasıl seçim anlamadık. 21 yıllık iktidar yeni vaatler ileri sürmesi gerekirken tankları, tüfekleri gösteriyor, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz, savaşa mı hazırlanıyoruz belli değil. Bu eserlerin hepsi bizim eserlerimiz, gurur kaynaklarımız ama 14'ünden sonra insanlar şununla karşı karşıya kalacak. Kiracı ev sahibi, kredi kartları, pahalılık, enflasyon, uyuşturucu, mülteci, bu sorunlarla karşı karşıya kalacak. Bunların konuşulmasını istemiyor. Sorunlar görülmesin istiyorlar. Biz bunu Ankara'da yaşadık. Ekrem Bey'in ikinci seçiminde dediler ki, İstanbul düşerse Kudüs düşerse, İstanbul düşerse Mekke düşer… İstanbul düştü ama her şey çok güzel oldu. Gerçekleri yine bu seçimde konuşulmasını istemiyorlar, iftira atıyorlar. Neden korkuyorlar, hesap vermekten değil mi? Ankara'da da aynısı. 16 kat trilyonluk Ankapark dosyası halen bekliyor. Onların konuşulmasını engellemek için bu iftiraları attılar. Bunların konuşulmasını istemiyorlar" dedi.

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023