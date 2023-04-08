Millet İttifakı'nda 4 parti seçime CHP listesinden girecek

MİLLET İttifakı; Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin CHP listelerinden seçime girmesine ilişkin ek protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

Millet İttifakı'nı temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, YSK'ya ek protokolü teslim etti. Protokolde, Millet İttifakı'ndaki 4 partinin 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimine CHP listelerinden gireceği belirtildi.

YSK çıkışında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, daha önce Millet İttifakı olarak seçim ittifakı protokolünü YSK'ya sunduklarını belirterek, "Millet İttifakı olarak yeni bir siyaset kültürü ile yeni bir yönetim anlayışı ile yarının Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz. Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı seçilecek ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlayacak meclis çoğunluğunu da Millet İttifakı sağlayacaktır. Bugün de seçim ittifakı protokolümüze ek bir protokolü YSK'ya sunduk. Bu protokol uyarınca Millet İttifakı çatısı altında CHP ve İYİ Parti kendi logoları ve listeleri ile seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir" diye konuştu. (DHA)