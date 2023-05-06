Üye Girişi
Haberi Paylaş

Millet İttifakı Mitingi İçin Maltepe'de Toplanmalar Başladı

Güncel Haberler

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenecek Millet İttifakı mitingi için alanda toplanmalar başladı. Saat 17.30'da başlayacak miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Mitinge gelenler, polisin güvenlik noktalarındaki kontrollerin ardından içeriye giriyor.

MALTEPE'de düzenlenecek Millet İttifakı mitingi için alanda toplanmalar başladı.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda saat 17.30'da başlayacak miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Mitinge gelenler, polisin güvenlik noktalarındaki kontrollerin ardından içeriye giriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Millet İttifakı Orhangazi Maltepe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title