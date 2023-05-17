Millet İttifakı Liderleri, Kılıçdaroğlu'nun Ev Sahipliğinde Bir Araya Geldi, Toplantı Yaklaşık 2 Buçuk Saat Sürdü

Millet İttifakı siyasi partilerinin genel başkanları, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Millet İttifakı siyasi partilerinin genel başkanları, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Millet İttifakı siyasi partilerinin liderleri; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bugün; Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.