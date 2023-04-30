Millet İttifakı İzmir Mitingi... İmamoğlu: "Sahadaki Demagojik Cümlelere Aldanmayın. Efendim Şu Olacakmış, Darbeymiş Diyenler Var, Hadi Oradan"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde, "Sahadaki demagojik cümlelere aldanmayın. Efendim şu olacakmış, darbeymiş diyenler var, hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. İzmirliler, 86 milyon insanımız kazanıyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kazanıyoruz. 86 milyon insanımız kazanıyor, 86 milyonun iktidarı geliyor. Bir avuç insan kaybediyor. 'Ben bilirim diyen akıl' kaybediyor. Ben her şeyin hakimi ve sahibiyim diyen akıl tıpış tıpış evine gidiyor" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde, "Sahadaki demagojik cümlelere aldanmayın. Efendim şu olacakmış, darbeymiş diyenler var, hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. İzmirliler, 86 milyon insanımız kazanıyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kazanıyoruz. 86 milyon insanımız kazanıyor, 86 milyonun iktidarı geliyor. Bir avuç insan kaybediyor. 'Ben bilirim diyen akıl' kaybediyor. Ben her şeyin hakimi ve sahibiyim diyen akıl tıpış tıpış evine gidiyor" diye konuştu.

Seçimlere günler kala Millet İttifakı, İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda miting düzenledi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Masur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılarak birer konuşma yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, mitingde yaptığı konuşmada, "İzmir muhteşem görünüyor, muhteşem. Hatta ucu görünmüyor, harikasın. En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim, İzmir hazır mıyız? Her şey çok güzel olacak. İstanbul duymak üzere. Kazanıyoruz İzmir, millet kazanıyor millet. Hiç şüpheniz olmasın, millet kazanıyor. Çünkü sizlere güveniyoruz. İzmir'e güveniyoruz. Türkiye'ye güveniyoruz. Doğusuna, batısına, güneyine, kuzeyine güveniyoruz. Pırıl pırıl gençlere, hanımefendilere, beyefendilere, çocuklara güveniyoruz" dedi.

İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR DİYECEĞİZ: Milletin adımlarına güveniyoruz. Millet iradesi önüne koyuldu ve o yol takip edildi. Samsun'dan Amasya'ya, Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a ve sonunda Ankara'da 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyeceğiz. Atatürk bize hem Cumhuriyet'i hem Milleti Meclisi'ni hem de demokrasiyi emanet etti. Millet İttifakı, işte tam da Cumhuriyet'in yolunu takip ediyor. Millet İttifakı takip edilen milli iradeyi esas alıyor, bu yol hepimize ikinci yüzyılın başında muhteşem bir dönem ifade ediyor.

İSTANBUL'U MİLLETİN İRADESİNİN BİR ARADA OLUŞUYLA KAZANDIK: Millet İttifakı bu milletin ortak aklı, ortak ruhu, birliğidir. ve buradan şunu söylemek istiyorum, tabii ki bir birleştirici güç lazım. Altı liderin ortaya koyduğu bu birlik muhteşem. İşte burada beni görüyorsunuz, aslında bu ittifakın en önemli kazanımlarından birini, İstanbul'u birlikte kazandık. Milletin iradesinin bir arada oluşuyla kazandık. O birleştirici gücü ortaya koyan ve sürecin sonunda demokrasi kazanımlarının teminatı olan ve Allah'ın izniyle 15 Mayıs sabahı 13. Cumhurbaşkanı olacak Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz.

TÜRKİYE'NİN TÜM SORUNUNA, BÜTÜN HUSUSLARINA BİR NEFER GİBİ ÇALIŞACAĞIZ: Bakın bu kadrolar Millet İttifakı'nın kadroları, milletin ihtiyaçlarını esas alan kadrolar, liyakatli kadrolar. Burada İzmir Belediye Başkanımız size hizmetleriyle beraber hitap etti. Ankara Büyükşehir Başkanı Yavaş'la birlikte Türkiye'nin her konusuna, sorununa, bütün hususlarına bir nefer gibi çalışacağız. Mansur Bey anlattı, liderlerimiz devlet deneyimi olan kadrolar. 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu liderliğinde ortak aklı esas alan, milletin isteklerini dinleyen, gözlerini içine bakan, asla insanları ayırt etmeyen, partizanlığı bütün devlet kademelerinden söküp atan ve Millet İttifakı'nın iktidarı milletin iktidarıdır. Esas olan biz bu süreci Türkiye'nin ikinci yüzyılının başlangıcını milletin evlatlarıyla öğreteceğiz.

ORTAK AKIL İŞ BAŞINA GELİYOR HAZIR OL TÜRİYE: Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz, ekonomi rahatlasın istiyoruz. Mutfaktaki yangın sönsün istiyoruz, paramız pul olmasın istiyoruz, gençleri yeniden işe, üretime ve geleceğin teknolojileriyle buluşsun itiyoruz. Ortak akıl iş başına geliyor. Hazır ol İzmir, hazır ol Türkiye. Biz ortak akla, demokratik katılıma, her konunun muhatabıyla konuyu çözüme kavuşturmaya hazır bir ekibiz. Bu konuda en büyük referansı şehirlerimizde yaşattık. İstanbul'da Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Eskişehir'de, Tekirdağ'da, bu ahlaklı ve erdemli tavrı bütün başkanlarımızla ortaya koyduk. Biz Millet İttifakı'nın ruhuyla görev yapıyoruz. İzmirliler bu güzel kenti, kurtuluşun son notasını koyun.

SAHADAKİ DEMOGOJİK CÜMLELERE ALDANMAYIN: Bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Sahadaki demagojik cümlelere aldanmayın. Unutmayın ki Millet İttifakı'nın güçlü kadroları, toplumsal gücü sadece bu ittifak için değil 86 milyon için seçimi kazanacak. Efendim şu olacakmış, darbeymiş diyenler var, hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Bu usulsüzlüklere nasıl başvurduklarını İstanbul'dan hatırlıyorsunuz.

Bir sandığa 4 oy atılmış ve birisi geçersizmiş. Utanmadan 'Çaldılar' dediler millete. Ama ne oldu? 13 bin oyu yeterli görmeyen akla 806 bin oyluk Osmanlı tokadı attık.

'BEN HER ŞEYİN HAKİMİ VE SAHİBİYİM' DİYEN AKIL TIPIŞ TIPIŞ EVİNE GİDİYOR: İzmirliler, 86 milyon insanımız kazanıyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz. 86 milyon insanımız kazanıyor, 86 milyonun iktidarı geliyor. Bir avuç insan kaybediyor. Ben bilirim diyen akıl kaybediyor. Ben her şeyin hakimi ve sahibiyim diyen akıl tıpış tıpış evine gidiyor, evine gidiyor.

ASLA BÖLÜNMEYECEĞİZ: Sizin güzel bir sözünüz var, 'Az nereye çoğun yanına.' Birileri yolunu kaybetmiş olabilir, birileri ben hafif sağa ya da hafif sola gideceğim diyor olabilir. Sevgili gençler bu seçim sizin seçiminiz. Bu önümüzdeki 25 yılın, 50 yılın, cumhuriyetin ikinci yüzyılını seçimi. Ben gençler elini ayağa kaldırsın diyeceğim bütün İzmir kaldıracak biliyoruz. Gençlimiz var, yolumuz uzun. Asla bölünmeyeceğiz. Asla oylarımızı bölmeyeceğiz. Oyumuz 13. cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na. Oyumuzu böldürmeyeceğiz. Oylarımız Millet İttifakı'na. Yerli ve milli olmanın demokrasiye sahip çıkmak, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak olduğunu, 86 milyon insanımıza eşit gözle bakabilmenin, hak hukuk ve adaletin takipçisi olduğunu aklımızdan hiç çıkarmayacağız.

BİR OY PATLAMASI BEKLİYORUZ: Kendisin yerli ve milli gören bir avuç insan kendisine oy vermeyenleri hain diye tanımlıyor, bu akla gülüp geçin. Onların devri bitti. Artık dinleyenleri bile yok, bu akılda 14 Mayıs'a hep birlikte hazırlanmaya, kalan gençlerimizi eşimizle, dostumuzla konuşmaya, paylaşamaya, 14 Mayıs günü sandıklara sahip çıkmaya, Türkiye gönüllülerine üye olmaya hazır mıyız? Bir oy patlaması bekliyoruz. Mansur Başkanım söyledi. Bu seçim bir siyasi parti seçimi değil; bu seçim bir kesimin iktidar olma seçimi değil, 86 milyon insanın kazanacağı bir seçim. Önümüzdeki ikinci yüzyılın pırıl pırıl bir geleceğe sahip olması seçimi. Size söz, 15 Mayıs sabahı pırıl pırıl bir güne uyanmaya, oksijeni bol mis gibi demokrasi, mis gibi eşitlik, mis gibi liyakat, mis gibi kadınlara özgürlük, mis gibi hak hukuk adalet için oyları patlatmaya var mıyız? Şimdi buradan, içeride liderlerimiz var."

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının sonunda yanına çağırdığı eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte kalp işareti yaptı.