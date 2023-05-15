Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "Bloke Ettiğiniz Türkiye'nin İradesidir. İtirazlarla Olacağı Engelleyemezsiniz"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 00.35’te yaptığı açıklamada; “Sevgili halkım; oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek; Ankara’da 300, İstanbul’da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye’nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 00.35'te yaptığı açıklamada; "Sevgili halkım; oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek; Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde saat 00.35'te açıklama yaptı:

"BLOKE ETTİĞİNİZ TÜRKİYE'NİN İRADESİDİR: Sevgili halkım; oyumuzu yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek; Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın.

BU MİLLETİN İRADESİNE BLOKE KOYMAYIN: YSK'yı da sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın, oyalanmasına izin vermeyin. Tekrar ediyorum, bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum; sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız."