Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: "'şoföre Söz Ver Cumhurbaşkanım' Diyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “’Şoföre söz ver cumhurbaşkanım diyor. Ehliyet affı ailesi’ diye… Biliyorum bundan haberim var. O konuda gittiğim yerlerde söyledim. Bir sefere mahsus olmak üzere o affı getireceğiz. Biliyorum bu sorun, ciddi bir sorun. Dolayısıyla bunun çözülmesi lazım. Bu sözü veriyorum. Mutlaka af gelmesi lazım. Şoförün direksiyonunun başında olması lazım. Direksiyon sallıyor, alın teri döküyor, onun gelirini kısıtlamamamız lazım. Söz… Bay Kemal sözü. O çıkacak. Hiç endişe etme” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: KERİM UĞUR

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "'Şoföre söz ver cumhurbaşkanım diyor. Ehliyet affı ailesi' diye… Biliyorum bundan haberim var. O konuda gittiğim yerlerde söyledim. Bir sefere mahsus olmak üzere o affı getireceğiz. Biliyorum bu sorun, ciddi bir sorun. Dolayısıyla bunun çözülmesi lazım. Bu sözü veriyorum. Mutlaka af gelmesi lazım. Şoförün direksiyonunun başında olması lazım. Direksiyon sallıyor, alın teri döküyor, onun gelirini kısıtlamamamız lazım. Söz… Bay Kemal sözü. O çıkacak. Hiç endişe etme" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'da bu akşam miting düzenledi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Beraber, birlikte yeni bir tarih yazacağız. İnanın. Bu ülkenin huzuru için, barışı için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye için, herkesin huzuru içinde yaşadığı bir Türkiye için birlikte tarih yazacağız. Bunun için 14'ünde hep birlikte sandığa gideceğiz ve oyumuzu kullanacağız. Özellikle gençler… Sizden söz istiyorum. Ayrışmadan, beraber, birlikte, oyun havası içinde huzur içinde oyumuzu kullanacağız. Bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız, birlikte demokrasiyi yeniden inşa etmek için sandığa gideceğiz ve dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir not bırakmış olacağız.

"CUMHURİYETİN 100. YILINDA 100 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASINI YAPACAĞIZ"

Gençlerin dünya kadar sorunu var. Üniversiteyi bitirmiş, işsiz. Üniversitede okuyor gelecek hakkında kaygılı ve umutsuz. Bunların tamamını değiştirmemiz lazım. Gençlere umut vermek lazım. Kendi ülkelerinde çalışmak, kendi ülkelerinde kazanmak gibi bir onuru onlara yaşatmak lazım. Bunun için mücadele veriyorum ve söz veriyorum bütün köy okullarını yeniden açacağız ve cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 100 bin öğretmen demek 100 bin evladımızın okula başlaması demek. Dolayısıyla onları mutlu edeceğiz. Köylerde öğretmen olacak, köylerde akil insan olacak herkes gelecek öğretmene danışacak. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız, kırsaldan başlayarak kente kadar yaşayacakları bir süre içerisinde bizim evlatlarımıza hizmet etmiş olacaklar.

"SİZİN DÜNYA ÇAPINDA ÜNLÜ BİR ÜZÜMÜNÜZ VAR, ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜNÜZ VAR. ONU DA GAYET İYİ BİLİYORUM. İNANIN, HER HALÜKARDA, EN KÖTÜ OLASILIKTA KİLOSU 2 DOLAR KARŞILIĞININ ASLA ALTINDA OLMAYACAK"

Sizin dünya çapında ünlü bir üzümünüz var, çekirdeksiz üzümünüz var. Onu da gayet iyi biliyorum. Üreticilerin sorunlarını da biliyorum. İnanın, her halükarda, en kötü olasılıkta kilosu 2 dolar karşılığının asla altında olmayacak. Çiftçiyi ezdirmeyeceğiz. Üreticiyi ezdirmeyeceğiz. Asla… Çünkü, o üretiyor, o çalışıyor, alın teri döküyor. Onun alın terinin karşılığını vermemiz lazım. Onları toprağa küstürürseniz hepimiz aç kalırız. O nedenle bunlar gidiyorlar Fransa'da, Güney Amerika'dan buğdaydan tutun yulafa, mısıra, canlı hayvan, et… Hepsi dışarıdan geliyor. Biz bunların tamamını üretebiliriz. Tamamını bizim insanımız kazanabilir. Dolayısıyla biz, yeni bir hamleyi başlatacağız. Yeni bir üretim hamlesini başlatacağız. İstihdam hamlesini başlatacağız. Türkiye'yi kendi bölgesinde en güçlü ülke haline getireceğiz. Göreceksiniz beş yıl içinde Türkiye'nin çehresi değişecek. Beş yıl içinde kendi içinde barışık ve güzel hizmet eden bir yönetimle uyum içinde çalışan bir Türkiye ortaya çıkacak. Sana söz veriyorum bunların tamamını yapacağım.

"ENDİŞELENMEYİN. DEVLET, TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞTIRMAZ. DEVLET, KADROLU İŞÇİ ÇALIŞTIRIR. EĞER TAŞERON İŞÇİ VARSA O DEVLETİN SAYGINLIĞINA O DEVLETİN SAYGINLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRÜR"

Endişelenmeyin. Devlet, taşeron işçi çalıştırmaz. Devlet, kadrolu işçi çalıştırır. Eğer taşeron işçi varsa o devletin saygınlığına o devletin saygınlığına gölge düşürür. Dolayısıyla aynı şey öğretmen için de var. Kadrolu öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ne demek ya? Öğretmen, öğretmendir. Kadroludur, aylığını alır mesele biter. İşçi, işçidir. Taşeron işçi devlette olmaz. Onun mücadelesini uzun yıllardır veriyorum. Bir kısmı yapılmadı; yaklaşık 150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz. Söz veriyorum. Bay Kemal sözü…

"ATANMAYAN UZMAN ÇAVUŞLAR, MEMURİYETE ATAMA BEKLİYOR. BU SORUNU DA GAYET İYİ BEKLİYORUM. SOSYAL DEVLETİ YENDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ VE BU SORUNU DA ÇÖZECEĞİZ"

Atanmayan uzman çavuşlar, memuriyete atama bekliyor. Bu sorunu da gayet iyi bekliyorum. Genç yaşta ayrılıyorlar ve bunlar iş bulamıyorlar. Terörle mücadele eden bu insanları aç ve açıkta bırakıyoruz bunu da biliyorum. Hiç endişelenmeyin devlet dediğiniz sosyal devlettir. Fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Devlet dediğiniz işsizin hakkını savunan işsize iş bulan devlet demektir. Sosyal devleti yenden ayağa kaldıracağız ve bu sorunu da çözeceğiz. Hiç unutmayın.

"EFENDİM ÇALIYORLAR AMA İŞ YAPIYORLAR. BU KUL HAKKI YEMEKTİR VE BUNA İZİN VERMEKTİR"

Bir şey daha… Şimdi deniyor ki bazen dönüyorlar. Bunlar iyi adam; çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Allah aşkına herhangi bir esnafı düşünün. Kendi dükkanında çalan bir adamı çalıştırır mı? Çalıştırmaz. Çaldığın şey, benim gelirim. Şimdi aynı şeyi devlet için de düşünün. Devleti yönetiyorlar. Efendim çalıyorlar ama iş yapıyorlar. Bu kul hakkı yemektir ve buna izin vermektir. Çalmayan insanların iktidarını getireceğiz; halkın iktidarını getireceğiz. Bir de çalmayan, namusuyla iş yapan insan gelsin.

"O BEŞLİ ÇETELERİN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

22 yıl… Yeter artık. Bu millet, soğana muhtaç edildi. Allah aşkına ya… Mutfaklarda yangın var onu da biliyorum. Ama hepsini ama hepsini çözeceğiz. Bakınız bunların döneminde Türkiye soyuldu. 418 milyar doları iç ettiler. O parayı son sentine kadar Türkiye'ye getireceğim. O beşli çetelerin burnundan fitil fitil getireceğim. Hiç kimse şüphe duymasın. Diyorlar ki bu paraya nasıl getireceksin? Bay Kemal bunların hepsini bilir. Çünkü, 27 buçuk yıldır devlette çalıştım; hesap uzmanlığı yaptım. Hukuksa hukuk alacağız parayı kendi ülkemize getireceğiz.

"'ŞOFÖRE SÖZ VER CUMHURBAŞKANIM' DİYOR. EHLİYET AFFI AİLESİ DİYE… BİLİYORUM BUNDAN HABERİM VAR. O KONUDA GİTTİĞİM YERLERDE SÖYLEDİM. BİR SEFERE MAHSUS OLMAK ÜZERE O AFFI GETİRECEĞİZ"

'Şoföre söz ver cumhurbaşkanım' diyor. 'Ehliyet affı ailesi' diye… Biliyorum bundan haberim var. O konuda gittiğim yerlerde söyledim. Bir sefere mahsus olmak üzere o affı getireceğiz. Biliyorum bu sorun, ciddi bir sorun. Dolayısıyla bunun çözülmesi lazım. Bu sözü veriyorum. Mutlaka af gelmesi lazım. Şoförün direksiyonunun başında olması lazım. Direksiyon sallıyor, alın teri döküyor, onun gelirini kısıtlamamamız lazım. Söz… Bay Kemal sözü. O çıkacak. Hiç endişe etme.

"BİZİM İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR. BAYRAK VE VATAN"

Bütün Manisa bilsin. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir. Bir sürü yalan, bir sürü iftiralar. Yok masanın altı yok masanın üstü… Bunların hiçbirisine inanmayın. Çünkü, altı lider beraberiz, altı lider halkın karşısına çıkıyoruz. Altı lider, cumhurbaşkanı yardımcısı… Ayrıca Mansur Başkan ve Ekrem Başkan da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Sizlere hizmet edeceğiz. Sonuna kadar hizmet edeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Bunu da bilmenizi isterim."