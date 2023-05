Millet İttifakı Ankara Mitingi… Ekrem İmamoğlu: "Bu Millet Senden Korkmaz. Bu Millet Bir Tek Allah'tan Korkar"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nın Ankara mitinginde; “Bugün çıkıp sağda solda hala iftira atan bir akıl var, hala kişilerin ailesini sürece katan bir akıl var. Oy için her yol mubahtır diyen bir akıl var. Bir havalimanı ihalesinin bile hesabını veremeyeceği için başladılar gene sağa sola saldırmaya. Bu millet senden korkar mı? Bu millet senden korkmaz. Bu millet bir tek Allah'tan korkar. Başka kimseden korkmaz. Onun için neymiş efendim? Atı alan Üsküdar'ı geçermiş. Hani dediler ya daha önce, o iş bitti. Üsküdar da bizim at da bizim. Göreceksiniz 15 Mayıs'ta güneş bir başka doğacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde; "Bugün çıkıp sağda solda hala iftira atan bir akıl var, hala kişilerin ailesini sürece katan bir akıl var. Oy için her yol mubahtır diyen bir akıl var. Bir havalimanı ihalesinin bile hesabını veremeyeceği için başladılar gene sağa sola saldırmaya. Bu millet senden korkar mı? Bu millet senden korkmaz. Bu millet bir tek Allah'tan korkar. Başka kimseden korkmaz. Onun için neymiş efendim? Atı alan Üsküdar'ı geçermiş. Hani dediler ya daha önce, o iş bitti. Üsküdar da bizim at da bizim. Göreceksiniz 15 Mayıs'ta güneş bir başka doğacak" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, planlı son mitingini bugün Ankara Tandoğan Meydanı'nda yaptı. Mitinge; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

İmamoğlu, mitingde şunları söyledi:

"MANSUR BAŞKANIMIN EVİ NE GÜZEL DÜĞÜN GİBİ: Rekor kırdı Ankara bu akşam, Tandoğan'da müthiş bir akşam, bereketi, bolluğu, insanı, güzelliği, Mansur Başkanımın evi ne güzel, düğün gibi. Sevgili çocuklar, gençler, hanımefendiler, beyefendiler ne güzel sizinle buluşmak Ankara'da. Kurtuluş Savaşı'nın kalbi, Milli Mücadele'nin başkenti, Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti güzel Ankara selam olsun sana. Bir başka Atatürk şehrinden, Samsun'dan geldim. 19 Mayıs ruhuyla gençlik aşısıyla selamlıyorum sizi. Dedim ki Samsun'da burada erken bir 19 Mayıs kutlaması yapıyoruz, birazdan Ankara'da erken bir Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız, pazar günü milletçe demokrasi bayramı kutlayacağız. Ankara Milli Mücadele'dir, Ankara Cumhuriyet'tir, Ankara Anadolu'nun umudu memleketimin Türkiye'min ışığıdır"

('Ceketi çıkar' tezahüratları üzerine) Bakın şimdi anlaşalım, bu akşam sağlığım daha önemli. Ama size söz. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gömleğini kıvırmış, ceketini çıkarmış, Çankaya'ya yürüyecek. Ülkemizin dört bir yanında yakılan meşaleler, bu cennet vatanın göbeği, atamızın emaneti Ankara'da birleşir burada. Hazır mıyız Ankara? Pazar gününe hazır mıyız? Heyecanımız yüksek gençliğimiz var, yolumuz uzun pazar günü bu iş bitecek. İşte memleketin her yerinde yakılan o güzel meşaleler Ankara'da Meclis'te birleşir, geleceğimizi aydınlatır demokrasinin teminatıdır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu yerdir.

CUMHURİYET'İN BAŞKENTİNİ PARSEL PARSEL SATMAYA KALKANLAR: Son yıllarda Ankara'nın ışığını kısmak isteyenler oldu. O milletin meclisini yok sayıp devleti tek bir şahsa bir saraya bağlamak isteyenler oldu. Vatandaşa kendi kişisel iktidarlarını dayatmak isteyenler oldu. Cumhuriyet'in başkentini parsel parsel satmaya kalkanlar oldu. Ankaralı kardeşim buna izin vermez, 31 Mart'ta izin vermedi Mansur Başkan'ı seçti 14 Mayıs'ta da izin vermeyecek. Bu pazar Ankara'nın sandıklarında baharlar açacak. Demokrasi, özgürlük, adalet çiçekleri açacak o güzel canım ay yıldızlı bayraklarımız gibi sallayın bayrakları. Ankara'nın sandıklarında bu çiçekler gibi Atatürk çiçekleri açacak. Bir süredir Anadolu'nun dört bir yanında milletimizle bir gerçeği paylaşıyorum. Cümlelerin bitmedi ama her yerde tembihlemiştim burada da tembihliyeyim mi? Kimseye söylemek yok tamam mı Ankara söz mü? ya bundan sonra söyleseniz de olur, söylemeseniz de…Kazanıyoruz, Millet kazanıyor, Milletçe kazanıyoruz. Birliğimizi, kardeşliğimizi kazanıyoruz. Geleceğimizi kazanıyoruz, ülkemizi, devletimizi Cumhuriyetimizi kazanıyoruz. Bir avuç insan dışında hiç kimsenin kaybetmediği bir seçim bu.

BU ÜLKEDE BEN DEVRİ BİTECEK BİZ DÖNEMİ BAŞLAYACAK: Çünkü sandıktan adalet çıkacak, sandıktan eşitlik çıkacak, huzur, refah, mutluluk çıkacak söz veriyoruz. Pazartesi sabahı bize yapılanları biz hiç kimseye yapmayacağız. Kendimizi nasıl görüyorsak herkesi öyle göreceğiz. Kendimiz için ne istiyorsak herkes için aynısını göreceğiz. Bu ülkede ben devri bitecek biz dönemi başlayacak. Ne demişti Atatürk? Dinlenmeden, dinlenmemek üzere, yürümeye karar verenler asla yorulmaz, yorulmayacağız. Son dakikaya kadar bir fazla kişiyi ikna etmek için çalışacağız. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte seçeceğiz. Üç kişinin ikisi Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebilir. O oy vermeyen bir kişinin gönlüne gireceğiz kalbini buz kaplamışsa onu kırmayacağız, onu sevgimizle eriteceğiz o güzel kalplerimizle eriteceğiz. Bu seçimde sen de kazanacaksın kardeşim diyeceğiz oy verse de vermese kazanacak. Herkesin oy kullanmasını sağlayacağız, sandıkta görev alacağız. Sandıklara sahip çıkacağız, sandığa giren oyların aynı şekilde ve hep birlikte çıkmasını sağlayacağız.

EY GÖREVLİLER KIYMET BULACAĞINIZ TEK YER TEK KİŞİNİN OLDUĞU YER DEĞİL, MİLLETİN GÖNLÜNDEKİ YERİNİZ UNUTMAYIN BUNU: Hazır mıyız Ankara? Devletimizin kalbinden, Ankara'dan bir sesleniş yapmak istiyorum. Tüm kamu görevlilerine seslenmek istiyorum. Değerli sandık görevlileri, değerli sandık başkanları, hakimler, yüksek seçim kurulu başkanları, üyeleri, emniyet güçleri, valiler, kendisini sadece hukuka ve bu yüce millete karşı sorumlu hisseden, devletimin tüm bürokratları, sizlere bu milletin namus ve şerefini kendi namus ve şerefiniz bilmek ve korumakla mükellefsiniz bunu size hatırlatıyoruz. Devletimiz, demokrasimiz ve vatandaşımızın huzuru size emanettir. Hukuk dışına bir milim bile çıkmayacağınıza kanun dışına tek bir nefes bile almayacağınıza inanıyorum. İnanıyorum ve bunu lütfen yerine getirin. Kıymet bulacağınız tek yeri unutmayın. Ey görevliler kıymet bulacağınız tek yer tek kişinin olduğu yer değil, milletin gönlündeki yeriniz unutmayın bunu. O yeri muhafaza edin, millet sizinledir merak etmeyin.

BUGÜN ÇIKIP SAĞDA SOLDA HALA İFTİRA ATAN BİR AKIL VAR, HALA KİŞİLERİN AİLESİNİ SÜRECE KATAN BİR AKIL VAR: Sevgili Ankaralılar ilk turda, bakın ikinci turda şöyle yaparım böyle yaparım diyerek milleti yormanın, seçim üstüne seçim yapmanın lüzumu yok. Ne yapacağız? Bugünün işini yarına bırakmayacağız. Hep birlikte ilk turda bitireceğiz, işimiz var, çok çalışacağız. Devlette dirlik, millette birlik, ülkeye hep birlikte kardeşlik getireceğiz. İşimiz var, birleşe birleşe kazanacağız. Herkese özgürlük ve zenginlik getireceğiz. Cumhuriyeti demokrasiyle, devleti adaletle taçlandıracağız bunu unutmayın. Bugün çıkıp sağda solda hala iftira atan bir akıl var hala kişilerin ailesini sürece katan bir akıl var. Oy için her yol mubahtır diyen bir akıl var. Bir havalimanı ihalesinin bile hesabını veremeyeceği için başladılar gene sağa sola saldırmaya. Bu millet senden korkar mı? Bu millet senden korkmaz. Bu millet bir tek Allah'tan korkar. Başka kimseden korkmaz. Onun için neymiş efendim? Atı alan Üsküdar'ı geçermiş. Hani dediler ya daha önce, o iş bitti. Üsküdar da bizim at da bizim. Göreceksiniz 15 Mayıs'ta güneş bir başka doğacak. Mustafa Kemal Ankara'ya adım attığında Dikmen sırtlarında doğan güneş gibi pırıl pırıl doğacak. Demokrasi gibi ışık saçacak, özgürlük gibi ışık saçacak. Gecemizi, geleceğimizi çocuklarımızı, gençlerimizi aydınlatacak. Hazır mıyız Ankara? Bütün Türkiye, başkentin sesini duy. Ankara, her şey çok güzel olacak. Kazanıyoruz millet, kazanıyoruz"