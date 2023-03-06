Millet İttifak'ında Beşli Zirve
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Millet İttifakı, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı tutum alması ardından bugün "beşli masa" buluşmasıyla gelecek sürece ilişkin karar alacak.
Millet İttifakı, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı tutum alması ardından bugün "beşli masa" buluşmasıyla gelecek sürece ilişkin karar alacak
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel