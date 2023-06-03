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Millet bahçesinde yanan palmiye itfaiyeyi harekete geçirdi

Millet bahçesinde yanan palmiye itfaiyeyi harekete geçirdi

Güncel Haberler

Düzce'de kent merkezinde ki millet bahçesinde bulunan palmiye ağacı bilinmeyen nedenle yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. O anlar vatandaşlar tarafından an ve an kaydedildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kent merkezinde ki millet bahçesinde bulunan palmiye ağacı bilinmeyen nedenle yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. O anlar vatandaşlar tarafından an ve an kaydedildi.

Düzce merkezde Düzce Belediyesi tarafından Toplu Konut İdaresi'ne yaptırılan millet bahçesinde bulunan çocuk oyun parkındaki palmiye ağacı alev alev yandı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler ağacın üst kısmında bulunan yapraklı kısmı sardı. Ağaçtan çıkan alevleri gören esnafların haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin hemen müdahale ettiği alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kısa süreli paniğin oluştuğu yangın ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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