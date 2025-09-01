'Millet Bahçesi' Şırnaklıların uğrak noktası oldu

Şırnak'ta hizmete açılan Millet Bahçesi, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların uğrak noktası oldu.

Şırnak'ta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2 yıl önce 110 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" yaklaşık 2 ay önce hizmete açıldı.

Namazdağı eteklerindeki Millet Bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yolu, kamelyalar, piknik alanı, basketbol ve futbol sahası, kitap kafe, 4 oyun parkı, gölet, macera parkı, trafik eğitim parkuru, etkinlik amfisi ile vatandaşların yeni uğrak noktası haline geldi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AA muhabirine, yaklaşık 2 ay önce Millet Bahçesi'nin hizmete açıldığını belirterek, vatandaşların Millet Bahçesi'ne büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Millet Bahçesi'nde günde ortalama bin kişiyi ağırladıklarını belirten Yarka, "Millet Bahçesi, doğa ile iç içe serin havasıyla şehrimizde vatandaşların nefes alanı oldu. 2 ay önceki Meclis toplantımızda buraya 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' ismini verdik." dedi.

Millet Bahçesi'nde çocukların modern oyun alanlarıyla gönüllerince eğlendiğini anlatan Yarka, spor ve aktivite alanları ile yürüyüş parkurlarıyla gençlerin sosyalleşmesine ve sağlıklı yaşamlarına katkı sağladıklarını belirtti.

"Daha güzel hizmetler yapacağız"

Millet Bahçesi'nde vatandaşların piknik yapabildiğini ifade eden Yarka, şöyle konuştu:

"Saat 24.00'e kadar burası hizmet veriyor. Yaz aylarında en çok tercih edilen mekan haline geldi. Daha güzel hizmetler yapacağız. Projelerimizle kentimize yeşil ve sosyal alanlar kazandıracağız. Şırnak'ta 7 noktada parklarımız var, bunlara ek olarak vatandaşlar Millet Bahçesi gibi bir yer daha istiyor. Millet Bahçesi'ne Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinden gelen vatandaşlarımız oluyor. Namazdağı eteklerinde bir millet bahçesi daha yapmaya gayret göstereceğiz. Buraya gözümüz gibi bakacağız. Bu hizmeti bize kazandıran başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, TOKİ'ye, valimize, milletvekilimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"Şırnak için güzel bir yer"

Vatandaşlardan İshak Olcan, merkeze bağlı Kumçatı beldesinden Millet Bahçesi'ne geldiğini belirterek, Millet Bahçesi'ni serin olması dolayısıyla tercih ettiklerini söyledi.

Olcan, "Millet Bahçesi'nin serin ve güzel bir havası var. Arkadaşlarımla piknik yapmaya geldik. Burası ailelerin buluştuğu bir ortam. Gerçekten her şey düşünülmüş. Şırnak için güzel bir yer. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Sedat Basan da Millet Bahçesi'ni çok beğendiklerini, böyle bir yer daha yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Millet Bahçesi'ne herkesin yoğun ilgi gösterdiği ifade eden Basan, şunları aktardı:

"Burası çok kalabalık oluyor, erken gelmezsen yer bulamıyorsun. Biz de Cizre ilçesinden gelen misafirlerimizi buraya getiriyoruz. Buranın serin bir havası var. Çocukların rahat bir ortamda eğlenmesi, ailelerin piknik yapması bizleri sevindiriyor. Allah yapandan, vesile olandan razı olsun."