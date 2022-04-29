Millet Bahçesi'nin 'M' harfini çalan sanığa, 3 bin 760 TL karşılığında tahliye

ARALIK, IĞDIR (DHA) - BURSA'da, millet bahçesinin girişindeki kapıda bulunan 'Bursa Millet Bahçesi' yazısının 'M' harfini çaldığı kamera görüntülerinden belirlenip tutuklanan ve 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murat Yeşilçimen, çıktığı 4'üncü duruşmada da hırsızlığı kabul etti. Pişmanlık duyduğunu dile getiren Yeşilçimen, tahliyesini talep etti. Mahkeme hakimi, Millet Bahçesi'nde önceki dönemlerde de çalınan ve her biri 470 TL olarak belirlenen 8 harfin toplam bedeli 3 bin 760 TL'yi ödemesi koşuluyla 4 aydır tutuklu Yeşilçimen'in tahliyesine karar verdi.

Olay, 21 Aralık 2021'de, Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Stadyum Caddesi'nde Millet Bahçesi'nin giriş kapısının tabelasındaki 'Bursa Millet Bahçesi' yazısının 'M' harfinin çalındığını gören belediye ekipleri, polise bildirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin, 2 suçtan kaydı olan Murat Yeşilçimen olduğu tespit edildi. Yakalanan Yeşilçimen, suçunu kabul edip, çaldığı 'M' harfini 35 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Yeşilçimen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Mahkeme hakimi, karar aşamasına gelen duruşmayı ertelerken, Murat Yeşilçimen'i her biri 470 TL olan 8 harfin bedeli toplam 3 bin 760 TL'yi ödemesi koşuluyla serbest bıraktı.