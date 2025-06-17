Milli Eğitim Bakanı Tekin, Şehit Onur Doğan İlkokulu'nda Eğitimde Yenilikleri Vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Şehit Onur Doğan İlkokulu'ndaki "dönem sonu faaliyet haftası" etkinliğine katıldı.

Tekin, okul ziyaretleri kapsamında Altındağ'daki Şehit Onur Doğan İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Burada karne öncesi son haftada gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında öğrencilerin düzenlediği etkinlikleri izleyen Tekin, halat çekme oyununa katıldı, çuval oyununu izledi.

Öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Tekin, öğretmenler odasında yaptıkları sohbetler neticesinde eğitimde yenilikleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bu yeniliklerden birinin de eğitim sistemini yalnızca teorik bilgi veren bir yapı olmaktan uzaklaştırmak olduğunu belirten Tekin, "Çocuklarımızın hem çocukluklarını yaşadıkları hem de okulda öğrendiklerini gündelik yaşamda beceriye dönüştürdükleri bir eğitim sistemi organize ediyoruz. Robot değil, çocuk yetiştiriyoruz. Bu çocuklar oynayacaklar, arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler geliştirecekler." dedi.

Öğrencilerin okullarda geleneksel oyunları oynamasını istediklerini kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Bu uygulamayı hayata geçirirken idare olarak şunu da düşündük, ortalama bir çocuğumuz günde yalnızca 300-500 adım atıyor. Dolayısıyla hem dijital bağımlılık hem de obezite gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Dedik ki; okul bahçelerimiz, çocuklarımızın eğitim-öğretim süreçlerinde edindikleri bilgileri gündelik yaşama aktarabilecekleri bir alan olsun. Aynı zamanda bizi biz yapan geleneksel oyunları oynasınlar, hareket etsinler ve böylece obeziteyle ve dijital bağımlılıkla karşı karşıya kalmasınlar diye bu uygulamayı başlattık."

Yusuf Tekin, Türkiye'deki tüm okullarda son haftanın, bilgi yarışmaları, münazaralar, deneysel ve bilimsel çalışmalar gibi etkinliklerle festival havasında geçtiğini vurguladı.