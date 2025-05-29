Mileyha Sulak Alanı'ndaki Kaçak Molozlar Kaldırıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak olarak dökülen molozlar, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, alanın temizlenmesi için çalışmalara başladı.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'na kaçak döküldüğü belirlenen moloz belediye ekiplerince kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen bölgede temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan alana kaçak yollarla dökülen molozu kaldırdı.
Çalışma kapsamında sahil bölgesi de atıklardan arındırıldı.