ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei: "Özgürlük İlerliyor, Yaşasın Özgürlük"

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei bugün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırıları kutladı. Milei'in Venezuelalı mevkidaşı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarıldığı haberini alıntılayarak yaptığı paylaşımında, "Özgürlük ilerliyor. Yaşasın özgürlük" ifadelerini kullandı.

