Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda "Milas yağlı zeytini" Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, zeytin, Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin önemli üretim merkezlerinden Milas'ta, ilk çağlardan bugüne kadar en temel geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Sofralık bir zeytin olan Milas yağlı zeytini, ilçe sınırları içerisinde yaygın olarak yetiştirilen Memecik çeşidi zeytinlerden elde ediliyor ve en çok yüzde 1 serbest asitlik değerindeki zeytinyağıyla üstü kapatılarak hazırlanıyor.

Doğal salamura zeytin niteliğindeki Milas yağlı zeytini, bütün zeytin sınıfında olup çizik zeytin olarak piyasaya sunuluyor. Bu zeytinin hazırlanmasında gıda katkı maddeleri, aroma ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmıyor. Ayrıca sterilizasyon, pastörizasyon işlemleri de uygulanmıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda Milas yağlı zeytini AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Böylece AB'den tescil alan ürün sayısı 14'e ulaşırken, Milas'ın AB tescili alan ürün sayısı da 2'ye yükseldi. Daha önce Milas zeytinyağı AB coğrafi ürün tescili almıştı.

"Lezzetlerimizin tescil edilmesi için uluslararası arenada çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de coğrafi işaret tescilini ve bu tescillerin ekonomik faydaya dönüşmesini çok önemsediklerini ifade etti.

Ürünlerin AB coğrafi işareti alması için çalıştıklarına işaret eden Yumaklı, uluslararası arenada Türkiye'nin sahip olduğu değerlerin tescil almasının önemine dikkati çekti.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Böylece ürünlerimiz hem korunuyor hem de daha değerli hale geliyor. Kültürel varlıklarımızın, değerlerimizin, lezzetlerimizin tescil edilmesi için uluslararası arenada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milas yağlı zeytinimiz AB tarafından tescil edilen 14. ürünümüz oldu. Ülkemize, sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun. Bu sayıyı daha fazla artırmanın çabası içerisindeyiz."

Sırada 4 ürün var, 40 ürün beklemede

AB coğrafi işaret tescili için Edremit körfezi yeşil çizik zeytin, Ayaş domatesi, Ezine peyniri ile Maraş tarhanası olmak üzere 4 ürün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı ve 3 aylık itiraz süreleri sonunda tescil almaları bekleniyor.

AB coğrafi işaret tescili için başvuruda bekleyen 40 ürün ise şunlar:

"Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Antep fıstığı, Kayseri mantısı, İnegöl köfte, Tonya tereyağı, Aydın Memecik zeytinyağı, Bursa kestane şekeri, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Safranbolu safranı, Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü, Kilis zeytinyağı, İpsala pirinci, Aydın Memecik zeytini, Araban sarımsağı, Manisa mesir macunu, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Silifke yoğurdu, Osmaniye yer fıstığı, Kayseri pastırması, Adana şalgamı, Urla sakız enginarı, Demirci hünnabı, Bingöl balı, Rize çayı, Sinop kestane balı, Kayseri sucuğu, Bursa şeftalisi, Tarsus Sarıulak zeytini, Erzurum su böreği, Melli inciri, Maraş çöreği, Hopa hamsili ekmeği, Gaziantep Menengiç kahvesi / Gaziantep Melengiç kahvesi, Kırkağaç kavunu / Kırkağaç melon, Milas Çekişke zeytini, Hatay Kaytaz böreği, Aydın çam fıstığı."

Öte yandan AB'ye geleneksel ürün tesciline yönelik olarak döner, Türk kahvesi, Türk lokumu, geleneksel yoğurt/Türk yoğurdu ve geleneksel baklava/Türk baklavası için müracaat yapıldı.

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret olarak tanımlanıyor.

Türkiye'de 1457 coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tesciline sahip ürün bulunuyor. Bunlardan 1271'i tarım ve gıda ürünlerinden oluşuyor. Bu tesciller Türkiye sınırları içinde geçerli kabul ediliyor. AB ülkelerinin tamamında koruma sağlamak için ise 2012/1151 sayılı Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri Hakkında Kalite Tasarısı isimli Avrupa Konseyi Tüzüğü çerçevesinde Avrupa Komisyonuna başvuru yapmak gerekiyor.