Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Helikopter ve uçaklar yangına müdahale ederken, kara ekipleri de önlem almaya çalışıyor.

Milas'taki ormanlık alan yangını büyüyor

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.08'de başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde ormanlık alanda başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm helikopter ve uçaklar havadan müdahale ediyor. 10 Helikopter ve 6uçak havadan alevlere sık sık sorti yaparak su atarken, kara ekipleri de yangının önünü almaya çalışıyor.

Bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler giderken, itfaiye ve bölgedeki özel firmalara ait su tankerleri de arazözlere su taşıyor