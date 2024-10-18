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Milas'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Milas'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü, Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki yangınlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

MİLAS'TA ALEVLER KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 05.40 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.

OGM: 2 İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her ne kadar hava sıcaklıkları düşük olsa da şiddetli rüzgar Yeşil Vatan için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünden bu yana meydana gelen toplam 35 yangına müdahale ettik. Muğla Dalaman ve Menteşe'de ise devam eden yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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