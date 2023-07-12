Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde başlayan ve ormanlık alana sıçraya yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 14 helikopter ve 11 uçak ile havadan, 75 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 personel ile karadan müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme çalışmalarında itfaiye, polis, jandarma, belediye ekipleri ve gönüllüler de yer alırken, yangın yaklaşık 6 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken havanın kararması ile birlikte saat 20.30'dan sonra havadan yapılan soğutma çalışmaları sona erdi. Soğutma çalışmalarının karadan sabah kadar devam edeceği öğrenilirken, yol kenarlarında ekipler, alevlerin tekrar başlaması ihtimaline karşı nöbet tutacak.