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Milas'ta Zeynep Başaran'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Milas'ta Zeynep Başaran'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Milas'ta bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Erdem Daşkara, İzmir'de yakalandıktan sonra tutuklandı.

TUTUKLANDI

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran'ı av tüfeğiyle göğsünden vurup, cesedini yol kenarına attığı öne sürülen, İzmir'de aracın kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken polis tarafından yakalanan Erdem Daşkara, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Muğla İzmir Güncel Haberler

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