Milas'ta Silahlı Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

1) MİLAS'TA SİLAHLI 'ALACAK' KAVGASI: 2 ÖLÜ

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 'alacak' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil İbrahim Tuzcu (34) ve Ali Taha Demir (19) yaşamını yitirdi. Şüpheli M.A.Ö. (18), gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Milas-Yatağan yolundaki yem fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; Halil İbrahim Tuzcu, Ali Taha Demir ve M.A.Ö. arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A.Ö., tabancayla Tuzcu ve Demir'e ateş açtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Tuzcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi, Demir ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Demir de kurtarılamadı. Olayla ilgili şüpheli M.A.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Savcının inlemesinin ardından Demir ve Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
