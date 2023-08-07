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Milas'ta Ruhsatsız Silah Taşıdıkları İddiasıyla 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Milas ilçesinde yapılan çalışma sonucunda, C.K. ve İ.T.K. isimli şüphelilerin ruhsatsız silah taşıdığı bilgisi elde edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 tabanca ve 2 şarjörle birlikte mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Milas'ta ruhsatsız silah taşıdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma kapsamında, Selimiye Mahallesi'nde C.K. ile İ.T.K'nin ruhsatsız silah taşıdığı bilgisine ulaşıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

İkametlerinde 2 tabanca, 2 şarjörle mermiler ele geçirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Jandarma Milas Güncel Haberler

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