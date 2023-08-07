Milas'ta Ruhsatsız Silah Taşıdıkları İddiasıyla 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Milas ilçesinde yapılan çalışma sonucunda, C.K. ve İ.T.K. isimli şüphelilerin ruhsatsız silah taşıdığı bilgisi elde edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 tabanca ve 2 şarjörle birlikte mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.