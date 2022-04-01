Milas'ta Ramazan Pidesi 5 TL'den satılacak - Haberler

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Milas'ta Ramazan Pidesi 5 TL'den satılacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milas'ta Ramazan Pidesi 5 TL'den satılacak

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi Milas'ta bu yıl 5 TL'den satılacak.

MUĞLA (İHA) - İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi Milas'ta bu yıl 5 TL'den satılacak.

Bu gece ilk sahurun yapılacağı Ramazan ayı için Milas'ta pide fiyatları belli oldu. Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi bu yıl 260 gram Ramazan pidesinin 5 TL'den satılacağını duyurdu. Geçen yıl Milas'ta 300 gramlık Ramazan pidesi 3,5 TL'den satışa sunulmuştu.

Öte yandan yetki alanında Muğla'nın 8 ilçesi bulunan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ise 350 gram ramazan pidesinin satış fiyatını 7 lira olarak belirledi.

(Oktay Çayırlı-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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