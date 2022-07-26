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Milas'ta park halindeki araçlara çarpan otomobil iş yerine girdi

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Milas'ta park halindeki araçlara çarpan otomobil iş yerine girdi

Milas ilçesinde park halindeki iki araca çarpan ve daha sonra iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Milas ilçesinde park halindeki iki araca çarpan ve daha sonra iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 U 3529 plakalı otomobil, 19 Mayıs Bulvarı'nda seyir halindeyken park halindeki kamyonet ile motosiklete çarptı.

Daha sonra bir iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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