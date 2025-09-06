Haberler

Milas'ta Otomobilin Şarampole Devilmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Milas'ta Otomobilin Şarampole Devilmesi Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri görev yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 ABM 05 plakalı otomobil, Kıyıkışlacık Mahallesi Üçyol mevkisinde şarampole devrilerek ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan Ali K. ile Ozan O'nun hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
