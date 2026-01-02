Haberler

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emirhan öldü; kaza kamerada

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Emirhan Özmazı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Emirhan Özmazı (27), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Güllük Mahallesi Milas-Bodrum kara yolunda meydana geldi. Ali K.'nin (43) kullandığı 34 VAN 65 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Özmazı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özmazı, savrularak yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özmazı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
