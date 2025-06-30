Milas'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Emniyet Yolu Genişletiliyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınlarını önleme çalışmalarına hız verildi. Yangın emniyet yolu ve şeritleri genişletilerek, yangınların yayılmasının önlenmesi ve müdahale etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, orman yangınlarını önleme çalışmaları kapsamında yangın emniyet yolu ve şerit ağının genişletildiği bildirildi.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangını riskine karşı önlemlerini artırıyor. Yangınlarla mücadele kapsamında, yangın emniyet yolu ve şeritlerinin sayısı ile uzunluğu genişletiliyor. Emniyet şeritleri, geniş blok ormanlık alanlarda oluşturulan hatlar sayesinde hem yangının yayılmasını önlemeyi hem de yangın söndürme ekiplerinin müdahale etkinliğini artırmayı amaçlıyor.Yetkililer, bu hatların olası orman yangınlarında hem müdahale cepheleri oluşturduğunu hem de yangının ilerlemesini yavaşlatarak kontrol altına alınmasını kolaylaştırdığını belirtti. Yangın sezonuna hazırlık kapsamında benzer çalışmaların bölge genelinde sürdürüleceği ifade edildi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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