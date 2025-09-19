Haberler

Milas'ta Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Güncelleme:
Milas Kıyıkışlacık'ta çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangın dron ile havadan görüntülendi. Bir vatandaş, içi su dolu traktör römorkunu kullanarak alevlere karşı mücadele etti.

Milas Kıyıkışlacık'ta çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken yangın dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, bölgede içi su dolu traktör römorku ile söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş alevlere karşı cansiperane müdahalede bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

Fırat AKAY/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
