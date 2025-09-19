Milas'ta Orman Yangını Havadan Görüntülendi

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Milas Kıyıkışlacık'ta çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken yangın dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, bölgede içi su dolu traktör römorku ile söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş alevlere karşı cansiperane müdahalede bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

Fırat AKAY/MUĞLA,