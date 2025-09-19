Milas'ta Orman Yangını Havadan Görüntülendi
Milas Kıyıkışlacık'ta çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangın dron ile havadan görüntülendi. Bir vatandaş, içi su dolu traktör römorkunu kullanarak alevlere karşı mücadele etti.
YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Milas Kıyıkışlacık'ta çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken yangın dron ile havadan görüntülendi.
Öte yandan, bölgede içi su dolu traktör römorku ile söndürme çalışmalarına destek veren bir vatandaş alevlere karşı cansiperane müdahalede bulundu. O anlar kameralara yansıdı.
Fırat AKAY/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel