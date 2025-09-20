Haberler

Milas'ta Orman Yangını 42 Saatte Kontrol Altına Alındı

Milas'ta Orman Yangını 42 Saatte Kontrol Altına Alındı
Milas Kıyıkışlacık'ta çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 42 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

42 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Milas Kıyıkışlacık'ta çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 42 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
