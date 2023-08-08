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Milas'ta orman yangını (2)

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KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesinde, saat 15.30'da çıkan orman yangınına 6 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesinde, saat 15.30'da çıkan orman yangınına 6 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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