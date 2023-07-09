Milas'ta orman yangını (2)
Güncel Haberler
YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 2,5 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.
YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 2,5 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel