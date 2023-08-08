Milas'ta orman yangını (3)

Muğla'nın Milas ilçesinde, saat 15.30'da ormanlık alanda yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangının çıkış anı anbean bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, olay anında bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görüldü. Yangına müdahalede 6'ncı saat geride kalırken, ekipler çalışmalarını aralıklız sürdürüyor. (DHA)