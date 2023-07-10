Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında çıkış sebebi henüz belirlenemeyen orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan ekipler müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı.

Milas'ta orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında orman yangını başladı.

Milas Demirciler Mahallesi yakınlarında saat 17.50 sıralarında henüz çıkış sebebi belirlenemeyen orman yangını başladı. Yangına karadan ve havadan ekipler müdahale ediyor. Milas-Ören Mahallesi arasında yer alan ve ormanlık bölgede başlayan yangın büyümeden ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.