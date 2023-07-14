Milas'ta Makilikte Yangın Çıktı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas- Bodrum Havalimanı kavşağı yakınlarında saat 14.30 sıralarında makilikte yangın çıktı. Alevleri görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.