Üye Girişi
Haberler

Milas'ta Makilikte Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas-Bodrum Havalimanı kavşağı yakınlarında makilikte yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Milas- Bodrum Havalimanı kavşağı yakınlarında saat 14.30 sıralarında makilikte yangın çıktı. Alevleri görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title