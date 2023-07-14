Milas'ta makilik yangını, ormana sıçradı (2)

ALEVLER ORMANA ULAŞTI

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevlere 3 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 157 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.