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Milas'ta makilik yangını, ormana sıçradı (2)

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ALEVLER ORMANA ULAŞTIMuğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı.

ALEVLER ORMANA ULAŞTI

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevlere 3 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 157 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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