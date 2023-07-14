Milas'ta makilik yangını, ormana sıçradı (2)
Güncel Haberler
ALEVLER ORMANA ULAŞTIMuğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı.
ALEVLER ORMANA ULAŞTI
Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevlere 3 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz-su tankeri, 4 dozer ve 157 personel ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel