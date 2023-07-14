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MİLAS'TA MAKİLİK YANGINI; ALEVLER ORMANA ULAŞTI

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Milas'ta makilik yangını (2)Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarla birlikte hızla ilerleyerek ormana ulaştı.

Milas'ta makilik yangını (2)

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarla birlikte hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevlere 3 uçak, 7 helikopter toplam 35 arazöz ve su tankeri, 4 dozer ve 157 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muğla Güncel Haberler

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