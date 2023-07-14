MİLAS'TA MAKİLİK YANGINI; ALEVLER ORMANA ULAŞTI

Milas'ta makilik yangını (2)

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkan yangın, rüzgarla birlikte hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevlere 3 uçak, 7 helikopter toplam 35 arazöz ve su tankeri, 4 dozer ve 157 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),(DHA)-