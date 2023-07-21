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Milas'ta Kontrolden Çıkan Tır Refüje Çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tır refüje çıkarak asılı kaldı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan tır refüje çıkarak asılı kalırken, facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu üzeri Karakaya Mevkii'nde Bodrum'a doğru seyreden M. S.'nin kontrolündeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan tır, karşı şeride geçmek üzereyken refüjde takılarak durdu. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan sürücü M. S. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri ise yolda başka kaza olmaması için önlem aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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