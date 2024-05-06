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Milas'ta Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karacahisar Mahallesi'nde sit alanında kaçak kazı yapmak için keşif yapıldığı ihbarını alan Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kazı alanına operasyon düzenleyen ekipler, A.E, S.A. ve İ.A'yı suçüstü yakaladı. Ekipler, olay yerinde yapılan incelemede, görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 manyetik dedektör başlığı, dedektör aküsü ve laptop ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karacahisar Mahallesi'nde sit alanında kaçak kazı yapmak için keşif yapıldığı ihbarını alan Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kazı alanına operasyon düzenleyen ekipler, A.E, S.A. ve İ.A'yı suçüstü yakaladı.

Ekipler, olay yerinde yapılan incelemede, görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 manyetik dedektör başlığı, dedektör aküsü ve laptop ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Karacahisar Operasyon Jandarma Muğla Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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