Haberler

Milas'ta İki Noktada Orman Yangını Çıktı

Milas'ta İki Noktada Orman Yangını Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık ve Akkovanlık mahallerinde orman yangını meydana geldi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ediyor.

MİLAS'TA DA 2 NOKTADA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin ardından Milas ilçesinde de orman yangını çıktı. Milas ilçesinin Kıyıkışlacık ve Akkovanlık mahallerinde saat 00.30 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürdürülüyor.

Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10. dakikada penaltı kaçıran Monaco, maçın geri kalanında hezimeti yaşadı

10. dakikada penaltı kaçırdılar, maçın geri kalanı hezimeti yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.