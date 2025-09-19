Milas'ta İki Noktada Orman Yangını Çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde Kıyıkışlacık ve Akkovanlık mahallerinde orman yangını meydana geldi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin ardından Milas ilçesinde de orman yangını çıktı. Milas ilçesinin Kıyıkışlacık ve Akkovanlık mahallerinde saat 00.30 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürdürülüyor.
Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla),
