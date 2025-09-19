Milas'ta İki Noktada Orman Yangını Çıktı

MİLAS'TA DA 2 NOKTADA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin ardından Milas ilçesinde de orman yangını çıktı. Milas ilçesinin Kıyıkışlacık ve Akkovanlık mahallerinde saat 00.30 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürdürülüyor.

Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla),