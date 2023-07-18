Milas'ta gölette ölü bulunan genç kızın davası başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde geçen yıl Zehra Bayır'ın ölü bulunduğu göletteki olayla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi ve tutuklu kalmaya devam etti. Duruşma ertelendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, geçen yıl Zehra Bayır'ın eğlence mekanının bahçesindeki gölette ölü bulunmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.İ, Ö.İ. ve Ü.K. ile taraf avukatları ile sanıkların yakınları katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmaları alınan sanıklar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmada taraf avukatları arasında zaman zaman tartışma çıktı. Sanık avukatları, soruşturmanın hem kolluk hem de adli yönden doğru yürütülmediğini iddia ederek, tutuklu sanıkların tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Zehra Bayır'ın (18) cesedi, 24 Temmuz 2022'de Selimiye Mahallesi'ndeki çalıştığı eğlence mekanının bahçesindeki gölette bulunmuştu.

Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Konya'da toprağa verilmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden Ö.İ, İ.İ. ve Ü.K. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında, "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından müebbet hapsin yanı sıra 5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları öngörülüyor.