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Milas'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

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Milas'ta meydana gelen yangına 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, 6 uçak, 6 helikopter ve jandarma, belediye ile orman işçisi olmak üzere 300 personel havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede orman ve makilik alan olmak üzere yaklaşık 5 hektar alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Milas'ta meydana gelen yangına 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, 6 uçak, 6 helikopter ve jandarma, belediye ile orman işçisi olmak üzere 300 personel havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede orman ve makilik alan olmak üzere yaklaşık 5 hektar alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Güncel Haberler

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