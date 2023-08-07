Milas'ta başlayan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.10'da başlayan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 20 dakika içinde kontrol altına alındı. Hem hava hem de kara ekiplerinin müdahale ettiği yangın, Milas-Bodrum havalimanında konuşlu uçakların da havadan müdahalesiyle söndürüldü. Şu anda arazöz ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.