Milas'ta aranan hükümlü yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Güllük Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, "kasten yaralama, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçlarından 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.Ö'yü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel