Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı.

Milas orman yangını kısmen kontrol altında

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı.

Milas Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkiinde saat 13.06'da başlayan orman yangınına havadan 4 helikopter ve 8 uçak, karadan 45 arazöz ile Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Özellikle havadan uçakların sık sık sorti yapması sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı.