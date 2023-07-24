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Milas orman yangını kısmen kontrol altında

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Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı.

Milas orman yangını kısmen kontrol altında

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kısmen kontrol altına alındı.

Milas Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkiinde saat 13.06'da başlayan orman yangınına havadan 4 helikopter ve 8 uçak, karadan 45 arazöz ile Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Özellikle havadan uçakların sık sık sorti yapması sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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