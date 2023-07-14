Milas-Bodrum Havalimanı Yolunda Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeni henüz belirlenemedi. Yangına helikopter, uçak, arazöz, su tankeri, dozer ve personel ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmasına itfaiye, jandarma, emniyet ekipleri ve gönüllü ekipler de destek veriyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor. Yaşlı vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.